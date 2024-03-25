Симоньян: Владельцев ТЦ необходимо обязать оплачивать вооруженную охрану

Главред RT Маргарита Симоньян предложила обязать торговые центры оплачивать вооруженную охрану.

В своем Telegram-канале она уточнила, что у торговых центров эти средства есть. По ее словам, в таком случае «сверхприбыли» ТЦ станут немного меньше, но это поможет спасти жизни людей.

В российских торговых центрах может появиться вооруженная охрана

По данным СМИ, вопрос о вооруженной охране торговых центров Москвы сейчас обсуждают представители властей и бизнеса. Речь идет о сотрудниках полиции, Росгвардии, вневедомственной охраны и ЧОПах с лицензиями на использование оружия.

Торговые центры финансово не потянут содержание вооруженных охранников, при этом в них могут быть созданы опорные пункты для силовиков, объяснил «Радиоточке НСН» управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОхранаТорговые Центры

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