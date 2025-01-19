Тигран Кеосаян все еще в коме

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее муж Тигран Кеосаян все еще находится в коме.

Режиссер Тигран Кеосаян впал в кому

"Состояние прежнее", - написала она в Telegram-канале.

В начале января Симоньян сообщила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:Маргарита СимоньянТигран Кеосаян

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