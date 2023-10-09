Симоньян: Россия однажды отказалась от Гавайев

России чужды имперские амбиции — когда-то она отказалась от Гавайев, заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Кадыров заступился за Симоньян, предложившую ударить ядерной бомбой по Сибири

Так она отреагировала на речь главы РФ Владимира Путина на «Валдае». Говоря о странах, обвиняющих Москву в имперских амбициях, Симоньян заявила, что они плохо знают историю, Россия — не империалистическая страна и никогда не была ею. «Российская Империя много раз в своей истории отказывалась от лакомых кусочков: вот все ли знают, что мы отказались в какой-то момент от Гавайев? Прекрасные были бы у нас сейчас Гавайи», — сказала она.

Симоньян, предложившая устроить ядерный взрыв над Сибирью, не ассоциирует себя с Россией и не понимает важности региона для страны, заявил депутат Госдумы от Кемеровской и Томской областей Олег Матвейчев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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