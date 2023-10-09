Симоньян: Россия однажды отказалась от Гавайев
России чужды имперские амбиции — когда-то она отказалась от Гавайев, заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Так она отреагировала на речь главы РФ Владимира Путина на «Валдае». Говоря о странах, обвиняющих Москву в имперских амбициях, Симоньян заявила, что они плохо знают историю, Россия — не империалистическая страна и никогда не была ею. «Российская Империя много раз в своей истории отказывалась от лакомых кусочков: вот все ли знают, что мы отказались в какой-то момент от Гавайев? Прекрасные были бы у нас сейчас Гавайи», — сказала она.
Симоньян, предложившая устроить ядерный взрыв над Сибирью, не ассоциирует себя с Россией и не понимает важности региона для страны, заявил депутат Госдумы от Кемеровской и Томской областей Олег Матвейчев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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