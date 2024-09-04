Симоньян рассказала о выходе своего фильма к 20-летию трагедии в Беслане

О выходе своего нового фильма «Беслан 2004/2024» к 20-летию со дня трагедии, сообщила главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян, передает RT.

«Город ангелов» и 334 погибших: Со дня теракта в Беслане прошло 20 лет

По её словам, это день навсегда стал примером непрекращающегося ужаса.

«Ужаса, не сравнимого ни с чем из того, что я лично видела и до и после, как любой репортёр», - подчеркнула Симоньян.

Она также отметила, что важно было поехать в этот город спустя 20 лет и поговорить с людьми, а также сделать фильм про то, что жизнь продолжается.

Ранее Симоньян предложила включить в школьную программу фронтовую поэзию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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