Симоньян рассказала о выходе своего фильма к 20-летию трагедии в Беслане

По её словам, это день навсегда стал примером непрекращающегося ужаса.

«Ужаса, не сравнимого ни с чем из того, что я лично видела и до и после, как любой репортёр», - подчеркнула Симоньян.

Она также отметила, что важно было поехать в этот город спустя 20 лет и поговорить с людьми, а также сделать фильм про то, что жизнь продолжается.

Ранее Симоньян предложила включить в школьную программу фронтовую поэзию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

