Захарова назвала экстрадицию в США журналиста Ассанжа полным безобразием
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об экстрадиции журналиста Джулиана Ассанжа полным безобразием. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Захаровой, это решение является желанием отомстить и граничит с человеконенавистничеством.
Ранее 17 июня стало известно, что глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение об экстрадиции Ассанжа в США. В ООН, в частности, заявили, что планируют отслеживать процесс апелляции данного решения.
В США Ассанжу грозит 175-летний срок лишения свободы. Он обвиняется в незаконном получении и раскрытии секретных данных.
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