Захарова назвала экстрадицию в США журналиста Ассанжа полным безобразием

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об экстрадиции журналиста Джулиана Ассанжа полным безобразием. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению Захаровой, это решение является желанием отомстить и граничит с человеконенавистничеством.

Ранее 17 июня стало известно, что глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение об экстрадиции Ассанжа в США. В ООН, в частности, заявили, что планируют отслеживать процесс апелляции данного решения.

В США Ассанжу грозит 175-летний срок лишения свободы. Он обвиняется в незаконном получении и раскрытии секретных данных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМария Захарова
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