Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к своим подписчикам с предупреждением о деятельности мошенников.
Она сообщила, что злоумышленники создают поддельные Telegram‑каналы, выдавая их за её личные ресурсы.
В своём сообщении в Telegram Симоньян подчеркнула: ни она, ни её помощники не ведут никаких закрытых каналов. Редактор перечислила три официальных Telegram‑ресурса, которые действительно принадлежат ей: основной канал — @margaritasimonyan; домашний канал — @msimonyan; канал о литературе и истории — @msimonyan_literature.
Кроме того, политический и домашний каналы также доступны в мессенджере MAX.
Симоньян призвала аудиторию быть бдительными: все прочие каналы, якобы связанные с её именем, являются фейковыми. Она настоятельно рекомендовала не подписываться на подобные ресурсы и не поддаваться на обман, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках
- СМИ: По России прокатилась массовая волна удалённой блокировки Porsche и BMW
- Власти рассматривают возможность возобновления зарубежных круизов через Азовское море
- Минпросвещения РФ подготовило проект по введению оценки за поведение в школах
- Режиссёр Члиянц призвал депутатов рассмотреть вопрос о возрождении Госкино
- Cъёмки фильма «Minecraft в кино 2» стартуют в конце апреля
- «Репутация обнулилась»: Рудченко призвал Долину заняться благотворительностью для отбеливания имени
- Организаторы концерта Долиной в Обнинске объяснили низкую продаваемость билетов
- Российские средства ПВО сбили 24 дрона ВСУ
- Появились детали отменённого продолжения «Игры престолов» про Джона Сноу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru