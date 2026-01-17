Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках

Она сообщила, что злоумышленники создают поддельные Telegram‑каналы, выдавая их за её личные ресурсы.



В своём сообщении в Telegram Симоньян подчеркнула: ни она, ни её помощники не ведут никаких закрытых каналов. Редактор перечислила три официальных Telegram‑ресурса, которые действительно принадлежат ей: основной канал — @margaritasimonyan; домашний канал — @msimonyan; канал о литературе и истории — @msimonyan_literature.

Кроме того, политический и домашний каналы также доступны в мессенджере MAX.

Симоньян призвала аудиторию быть бдительными: все прочие каналы, якобы связанные с её именем, являются фейковыми. Она настоятельно рекомендовала не подписываться на подобные ресурсы и не поддаваться на обман, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

