Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к своим подписчикам с предупреждением о деятельности мошенников.

Кабала и мошенничество: Зачем россияне берут по 10-20 микрозаймов

Она сообщила, что злоумышленники создают поддельные Telegram‑каналы, выдавая их за её личные ресурсы.

В своём сообщении в Telegram Симоньян подчеркнула: ни она, ни её помощники не ведут никаких закрытых каналов. Редактор перечислила три официальных Telegram‑ресурса, которые действительно принадлежат ей: основной канал — @margaritasimonyan; домашний канал — @msimonyan; канал о литературе и истории — @msimonyan_literature.

Кроме того, политический и домашний каналы также доступны в мессенджере MAX.

Симоньян призвала аудиторию быть бдительными: все прочие каналы, якобы связанные с её именем, являются фейковыми. Она настоятельно рекомендовала не подписываться на подобные ресурсы и не поддаваться на обман, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Маргарита СимоньянМошенничествоМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры