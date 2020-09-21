Маргарита Симоньян запустит новое шоу
Телеканал RT запускает новое шоу «Ч.Т.Д.» с ответами на вопросы подписчиков, вести его будет Маргарита Симоньян.
Премьера состоится 1 октября. Задать вопрос можно будет до 28 сентября, сообщили представители телеканала.
Название шоу «Ч.Т.Д.» — аббревиатура, расшифровывающаяся как «что и требовалось доказать». Этими буквами Симоньян часто заканчивает свои посты в соцсетях. Задать вопрос смогут подписчики Youtube-аккаунтов Маргариты Симоньян или RT на русском, которые следят за обновлениями не менее 90 дней.
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