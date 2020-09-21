Маргарита Симоньян запустит новое шоу

Телеканал RT запускает новое шоу «Ч.Т.Д.» с ответами на вопросы подписчиков, вести его будет Маргарита Симоньян.

Премьера состоится 1 октября. Задать вопрос можно будет до 28 сентября, сообщили представители телеканала.

Название шоу «Ч.Т.Д.» — аббревиатура, расшифровывающаяся как «что и требовалось доказать». Этими буквами Симоньян часто заканчивает свои посты в соцсетях. Задать вопрос смогут подписчики Youtube-аккаунтов Маргариты Симоньян или RT на русском, которые следят за обновлениями не менее 90 дней.

