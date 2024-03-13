Симоньян опровергла информацию о том, что ей предложили пост министра культуры

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла сообщения о том, что она якобы займет пост министра культуры.

В своем Telegram-канале Симоньян выложила скриншоты неких публикаций, где говорится о том, что она займет пост главы Минкульта вместо Ольги Любимовой, а также описана ее тайная встреча с премьером Михаилом Мишустиным.

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Главред назвала эту информацию вбросом и заявила, что «никакой пост я никогда больше не займу, даже если предложат».

По словам Симоньян, с Мишустиным она не встречалась, а провела выходные в Адлере в кругу семьи, «в центральном управлении своей кухней и огородом».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Министерство КультурыМаргарита Симоньян

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