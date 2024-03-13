Симоньян опровергла информацию о том, что ей предложили пост министра культуры

Главред назвала эту информацию вбросом и заявила, что «никакой пост я никогда больше не займу, даже если предложат».

По словам Симоньян, с Мишустиным она не встречалась, а провела выходные в Адлере в кругу семьи, «в центральном управлении своей кухней и огородом».



