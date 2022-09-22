Симоньян: нужна не кредитная отсрочка, а кредитная амнистия
22 сентября 202216:20
Списать долги тех, кто отправляется на спецоперацию призвала главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщает Telegram-канал URA.ru.
Она подчеркнула, что нужна справедливость.
«Мужики идут кровь проливать. Жизнью рисковать. Нас с вами защищать. И вернутся не все», - добавила Симоньян.
Ранее ЦБ рекомендовал предоставить кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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22 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru