Симоньян: нужна не кредитная отсрочка, а кредитная амнистия

Списать долги тех, кто отправляется на спецоперацию призвала главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщает Telegram-канал URA.ru.

Она подчеркнула, что нужна справедливость.

В Госдуме предложили автоматически давать кредитные каникулы мобилизованным

«Мужики идут кровь проливать. Жизнью рисковать. Нас с вами защищать. И вернутся не все», - добавила Симоньян.

Ранее ЦБ рекомендовал предоставить кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:МобилизацияКредитыАмнистияМаргарита Симоньян
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