Симоньян допустила, что американского эксперта Беннетта могли убить

Американский эксперт, автор документальных фильмов RT, комментатор Sputnik Скотт Беннетт мог быть убит, считает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине», — указала медиаменеджер.

Симоньян подчеркнула, что Беннетт активно освещал события в Донбассе и показывал, что происходит в регионе на самом деле. Эксперт отправил в конгресс США свой доклада о преступлениях Украины в Белгородской области, после этого Беннетт предупреждал друзей о потенциальной угрозе своей жизни. По словам Симоньян, американский эксперт также не жаловался на здоровье, и его смерть от «рака, которого у него никогда не было» произошла «ни с того ни с сего».

Ранее стало известно, что Скотт Беннетт умер в Калифорнии, ему было 46 лет.

