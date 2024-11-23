Симоньян допустила, что американского эксперта Беннетта могли убить
Американский эксперт, автор документальных фильмов RT, комментатор Sputnik Скотт Беннетт мог быть убит, считает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине», — указала медиаменеджер.
Симоньян подчеркнула, что Беннетт активно освещал события в Донбассе и показывал, что происходит в регионе на самом деле. Эксперт отправил в конгресс США свой доклада о преступлениях Украины в Белгородской области, после этого Беннетт предупреждал друзей о потенциальной угрозе своей жизни. По словам Симоньян, американский эксперт также не жаловался на здоровье, и его смерть от «рака, которого у него никогда не было» произошла «ни с того ни с сего».
Ранее стало известно, что Скотт Беннетт умер в Калифорнии, ему было 46 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Минобороны
- Симоньян допустила, что американского эксперта Беннетта могли убить
- Медведев: Страны НАТО включились в полноценную войну против России
- «Распродажа футбола»: Экс-глава ФИФА заявил, что игра перестала быть интересной
- СМИ: Конгресс США может обязать Трампа запрашивать помощь Киеву
- ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над территорией Крыма
- Песков: Речи о проведении в России мобилизации не ведется
- Месси рассказал, что хочет вернуться в Барселону
- СМИ: Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута
- Байден на торжественном ужине назвал себя своим мужем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru