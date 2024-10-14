Силуанов: С января 2025 года в России повысят пенсии
Пенсии в России проиндексируют с января 2025 года. Как пишет «Парламентская газета», об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, он указал, что речь идёт о пенсиях работающих и неработающих пенсионеров.
«С января следующего года все пенсии... будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года, 7,3%», — заключил министр.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что пенсии в России необходимо индексировать каждый год минимум на 2% больше цифры официальной продовольственной инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве кикшеринговые сервисы приостановили работу из-за снега
- Силуанов: С января 2025 года в России повысят пенсии
- СМИ: Во Франции арестовали имущество бизнесменов из РФ на сумму более €70 млн
- В Китае обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет
- В РСТ сообщили о снижении интереса россиян к зарубежным турам
- Промоушен Hardcore лишили лицензии на проведение боксерских поединков
- В России предложили создать аналог Нобелевской премии в странах БРИКС
- Гильдия продюсеров России учредила новую Национальную кинопремию
- Минобороны РФ сообщило о старте российско-пакистанских учений «Дружба-2024»
- Евросоюз расширил антимолдавские санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru