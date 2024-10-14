Силуанов: С января 2025 года в России повысят пенсии

Пенсии в России проиндексируют с января 2025 года. Как пишет «Парламентская газета», об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Пенсии работников определенных сфер увеличат в ноябре

Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, он указал, что речь идёт о пенсиях работающих и неработающих пенсионеров.

«С января следующего года все пенсии... будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года, 7,3%», — заключил министр.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что пенсии в России необходимо индексировать каждый год минимум на 2% больше цифры официальной продовольственной инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:ИндексацияПенсииМинфин РФАнтон Силуанов

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