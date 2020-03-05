Силуанов назвал профессии, которым грозит вымирание
Современные технологии в скором будущем вытеснят привычные профессии. Такую точку зрения высказал министр финансов России Антон Силуанов.
«Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна — количество их будет сокращаться», - цитирует главу ведомства ТАСС.
Силуанов добавил, что Россию сейчас называют страной охранников, хотя появились системы мониторинга, камеры «и так далее».
«Вместо пяти охранников можно иметь одного», - сказал министр.
Глава министерства также заявил, что искусственный интеллект и современные машины хоть и предоставляют новые возможности, но подводят под исчезновение целый ряд специальностей, передает телеканал «360».
Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал перспективные, по его мнению, профессии будущего. В его список, в числе прочих, вошли биотехнолог, нейроинформатик, инженер-робототехник, инженер виртуальной реальности, инженер-биомедик.
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