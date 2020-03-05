Силуанов назвал профессии, которым грозит вымирание

Силуанов добавил, что Россию сейчас называют страной охранников, хотя появились системы мониторинга, камеры «и так далее».

«Вместо пяти охранников можно иметь одного», - сказал министр.

Глава министерства также заявил, что искусственный интеллект и современные машины хоть и предоставляют новые возможности, но подводят под исчезновение целый ряд специальностей, передает телеканал «360».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал перспективные, по его мнению, профессии будущего. В его список, в числе прочих, вошли биотехнолог, нейроинформатик, инженер-робототехник, инженер виртуальной реальности, инженер-биомедик.

