Силуанов назвал главную цель правительства

Министр финансов России Антон Силуанов раскрыл приоритеты правительства. По его словам, главной целью работы кабинета министров являются рост доходов россиян и снижение числа бедных. Об этом заявил Силуанов, выступая в Госдуме.

«И министерство финансов, и правительство во главу угла ставят этот вопрос. Рост доходов населения и снижение числа людей, находящихся за чертой бедности - основная повестка для правительства», - рассказал министр.

По его словам, это делается путем стимулирования роста экономики и роста рабочих мест с высокой оплатой труда. Также он заявил о том, что расходы из бюджета перестраиваются в сторону поддержки нуждающимся гражданам.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал, как побороть бедность в России за месяц.

