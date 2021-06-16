Силуанов назвал главную цель правительства
Министр финансов России Антон Силуанов раскрыл приоритеты правительства. По его словам, главной целью работы кабинета министров являются рост доходов россиян и снижение числа бедных. Об этом заявил Силуанов, выступая в Госдуме.
«И министерство финансов, и правительство во главу угла ставят этот вопрос. Рост доходов населения и снижение числа людей, находящихся за чертой бедности - основная повестка для правительства», - рассказал министр.
По его словам, это делается путем стимулирования роста экономики и роста рабочих мест с высокой оплатой труда. Также он заявил о том, что расходы из бюджета перестраиваются в сторону поддержки нуждающимся гражданам.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал, как побороть бедность в России за месяц.
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