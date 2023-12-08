Силовики задержали бывшего вице-мэра Красноярска Игоря Кима

Бывший заместитель мэра Красноярска Игорь Ким, глава АО «Автоспецбаза» Игорь Ким задержан силовиками по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства при использовании и обслуживании полигона твердых бытовых отходов. Об этом информирует краевая прокуратура.

Согласно материалам дела, «Автоспецбаза» имеет лицензию на размещение отходов IV–V классов опасности на полигоне площадью 92 тысячи квадратных метра в Емельяновском районе Красноярского края. На протяжении пяти лет объект эксплуатируется с нарушением проектной документации и технологии захоронения.