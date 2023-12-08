Силовики задержали бывшего вице-мэра Красноярска Игоря Кима
Бывший заместитель мэра Красноярска Игорь Ким, глава АО «Автоспецбаза» Игорь Ким задержан силовиками по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства при использовании и обслуживании полигона твердых бытовых отходов. Об этом информирует краевая прокуратура.
Согласно материалам дела, «Автоспецбаза» имеет лицензию на размещение отходов IV–V классов опасности на полигоне площадью 92 тысячи квадратных метра в Емельяновском районе Красноярского края. На протяжении пяти лет объект эксплуатируется с нарушением проектной документации и технологии захоронения.
В частности, установлено, что отходы закапывались без сортировки и обработки на переполненном полигоне с исчерпанной проектной мощностью. Из-за этого были загрязнены земли сельскохозяйственного назначения. На этом фоне возникла угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера.
Вред, причинённый почве, превысил 600 миллионов рублей. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru