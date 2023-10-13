Ущерб от свалки в Саратовской области превысил 770 млн рублей

Свалка в Саратовской области причинила ущерб экологии на сумму свыше 770 миллионов рублей. Её площадь составляет более 350 тысяч квадратных метров. Загрязняющий окружающую среду объект выявлен на территории бывшего колхоза имени Свердлова в Балаковском районе.

Об этом сообщила в соцсетях глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Она уточнила, сто проверка была организована после обращения в ведомство местных жителей.