Ущерб от свалки в Саратовской области превысил 770 млн рублей

Свалка в Саратовской области причинила ущерб экологии на сумму свыше 770 миллионов рублей. Её площадь составляет более 350 тысяч квадратных метров. Загрязняющий окружающую среду объект выявлен на территории бывшего колхоза имени Свердлова в Балаковском районе.

Об этом сообщила в соцсетях глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Она уточнила, сто проверка была организована после обращения в ведомство местных жителей.

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Взятые пробы почвы выявили значительное превышение допустимого содержания цинка, марганца и нефтепродуктов. Сейчас идёт установление виновные в организации свалки. Материалы передадут в прокуратуру и Следственный комитет.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Росприроднадзор намерен добиваться возмещения вреда, причинённого экологии, и рекультивации данного участка земли.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:РосприроднадзорСаратовская ОбластьСвалка

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