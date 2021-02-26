Силовики сообщили о поисках убийцы в Среднеуральском монастыре

Сотрудники Росгвардии и ОМОН повторно посетили Среднеуральский женский монастырь для розыска убийцы, скрывающегося среди монахов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, келейник Силуан может быть Андреем Кузнецовым, которого подозревают в убийстве трех человек. Он скрывается много лет и несколько раз менял имя. Сообщник объявленного в розыск Кузнецова получил реальный срок в 2001 году.

Новые обыски прошли в Среднеуральском монастыре

Сообщается, что Силуан был прислужником экс-схиигумена отца Сергия, в отношении которого СК возбудил три уголовных дела по статьям об оскорблении религиозных чувств, самоуправстве и склонении к самоубийству.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РозыскСхимонах Сергий
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры