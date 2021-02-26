Силовики сообщили о поисках убийцы в Среднеуральском монастыре

Сотрудники Росгвардии и ОМОН повторно посетили Среднеуральский женский монастырь для розыска убийцы, скрывающегося среди монахов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, келейник Силуан может быть Андреем Кузнецовым, которого подозревают в убийстве трех человек. Он скрывается много лет и несколько раз менял имя. Сообщник объявленного в розыск Кузнецова получил реальный срок в 2001 году.