Новые обыски прошли в Среднеуральском монастыре

Бойцы Росгвардии и ОМОН прибыли в Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом. В рамках ранее возбужденных уголовных дел идут обыски, правоохранители разыскивают келейника арестованного схимонаха – Силуана. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что сторонники арестованного бывшего схимонаха Сергия (Романов) продолжают удерживать монастырь. Региональное следственное управление СК и ГУ МВД по Свердловской области не прокомментировали следственные действия.