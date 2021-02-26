Новые обыски прошли в Среднеуральском монастыре
Бойцы Росгвардии и ОМОН прибыли в Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом. В рамках ранее возбужденных уголовных дел идут обыски, правоохранители разыскивают келейника арестованного схимонаха – Силуана. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что сторонники арестованного бывшего схимонаха Сергия (Романов) продолжают удерживать монастырь. Региональное следственное управление СК и ГУ МВД по Свердловской области не прокомментировали следственные действия.
Бывший схимонах Сергий (Романов) был задержан в монастыре в конце декабря прошлого года. Он обвиняется по трем уголовным статьям, включая склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Романов будет находиться под стражей до 28 мая.
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