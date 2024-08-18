Силовики раздали мигрантам повестки во время рейда в Москве

В столице представители силовых ведомств во время рейда раздали повестки десяткам мигрантов, пишет газета «Коммерсант».

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Отмечается, что рейд провели работники Следственного комитета и УВД. Мероприятие прошло у станции метро «Щелковская», а также в гостиницах на территории Восточного административного округа.

Повестки в военкомат получили несколько десятков мигрантов. Их поставят на воинский учет.

Ранее в Москве 23-летний мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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