Силовики раздали мигрантам повестки во время рейда в Москве

Отмечается, что рейд провели работники Следственного комитета и УВД. Мероприятие прошло у станции метро «Щелковская», а также в гостиницах на территории Восточного административного округа.

Повестки в военкомат получили несколько десятков мигрантов. Их поставят на воинский учет.

Ранее в Москве 23-летний мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу, передает «Радиоточка НСН».

