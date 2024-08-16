СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника спецоперации
16 августа 202421:31
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту правонарушений мигранта в отношении жительницы Амурской области, сообщается в Telegram-канале СК.
В сообщении указано, что в следственном управлении СК России по Амурской области начата процессуальная проверка.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Благовещенске приезжий из Средней Азии, работая таксистом, совершил противоправные действия.
Пострадавшей оказалась мать военнослужащего, находящегося в зоне СВО, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru