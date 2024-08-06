Силовики провели обыски в минстрое Чувашии, изъята документация

Михаил Коледа, возглавляющий минстрой Чувашии с сентября прошлого года, начал свою карьеру в 004 году в ЗАО «Саров Автохим» в качестве экономиста. В 2007–2010 годах он занимал руководящие должности в чебоксарских предприятиях.

С 2010 по 2018 год возглавлял Центр по ценообразованию Чувашской Республики. Позже Коледа был назначен заместителем министра, отвечая за строительство и государственный строительный надзор, передает «Радиоточка НСН».