Силовики провели обыски в минстрое Чувашии, изъята документация
Следственные мероприятия прошли в в министерстве строительства Чувашии, глава ведомства находится на рабочем месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минстроя.
«Состоялась выемка документов в рамках проводимых следственных действий», — сообщили РБК в ведомстве.
Михаил Коледа, возглавляющий минстрой Чувашии с сентября прошлого года, начал свою карьеру в 004 году в ЗАО «Саров Автохим» в качестве экономиста. В 2007–2010 годах он занимал руководящие должности в чебоксарских предприятиях.
С 2010 по 2018 год возглавлял Центр по ценообразованию Чувашской Республики. Позже Коледа был назначен заместителем министра, отвечая за строительство и государственный строительный надзор, передает «Радиоточка НСН».
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