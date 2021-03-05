Силовики пришли в монастырь отца Сергия

В Среднеуральский женский монастырь в очередной раз пришли силовики. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на очевидцев.

По словам собеседников издания, колонна из 20 единиц спецтехники с бойцами ОМОН ушла из Алапаевска в деревню Новоселова, где расположено подворье монастыря.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов выгнали обитателей монастыря на улицу. Предположительно, полиция ищет бывшего помощника Сергия – монаха Силуана, подозреваемого в тройном убийстве. В пресс-службе УФСБ отказались от комментариев.