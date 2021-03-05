Силовики пришли в монастырь отца Сергия

В Среднеуральский женский монастырь в очередной раз пришли силовики. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на очевидцев.

По словам собеседников издания, колонна из 20 единиц спецтехники с бойцами ОМОН ушла из Алапаевска в деревню Новоселова, где расположено подворье монастыря.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов выгнали обитателей монастыря на улицу. Предположительно, полиция ищет бывшего помощника Сергия – монаха Силуана, подозреваемого в тройном убийстве. В пресс-службе УФСБ отказались от комментариев.

Силовики сообщили о поисках убийцы в Среднеуральском монастыре

Бывший схимонах Сергий (Романов) был задержан в монастыре в конце декабря прошлого года. Он обвиняется по трем уголовным статьям, включая склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Романов будет находиться под стражей до 28 мая.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: СКРИН: youtube.com/Всеволод Могучев
ТЕГИ:СиловикиСхимонах Сергий
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры