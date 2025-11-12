Силовики пришли с обысками в администрацию Ялты, задержана заместитель мэра
В здании администрации Ялты правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия, в ходе которых задержана заместитель мэра города. Об этом сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.
По ее словам, сотрудники силовых структур работают на месте, а городская администрация оказывает им полное содействие, отмечает RT.
Курлаева подчеркнула, что глава Ялты находится на своем рабочем месте, а ситуация в городе остаётся стабильной.
Представитель крымских властей также призвала жителей и СМИ руководствоваться только проверенной официальной информацией, передает «Радиоточка НСН».
