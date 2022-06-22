Сильный ливень и град повредили дома в Брянской области

В Погарском районе Брянской области прошел мощный ливень и град, сообщает ТАСС.

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Ветер достигал 19 метров в секунду. Стихия повалила более 10 деревьев, около 35 домов и шесть автомобилей повреждены.

На район обрушился град диаметром около двух сантиметров. Он шел около получаса. В селах пострадали посевы на полях и частные огороды.

Жертв среди населения нет.

В мае в Брянской области бушевал ураган. Ветер выкорчевал с корнем деревья, снес крыши и повредил автомобили.

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