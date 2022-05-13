На Брянскую область обрушился ураган

В Брянской области бушевал ураган, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МЧС по области.

МЧС предупредило об ураганном ветре на Чукотке

Ветер выкорчевал с корнем деревья, снес крыши и повредил автомобили. В результате стихии десятки населенных пунктов остались без света. От урагана пострадали три человека, среди них — ребенок.

По словам спасателей, в регионе бушевал ветер со скоростью до 27 метров. Также прошел сильный дождь с грозой.

В 28 населенных пунктах с населением более 3700 человек отключилось электроснабжение.

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