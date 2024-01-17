Трассу М-12 «Восток» закрыли из-за снегопада
На трассе М-12 «Восток» частично закрыли движение на участке 684-836 км (от Канаша до Шали) из-за сильного снегопада.
Как сообщает «Автодор», водителям, оказавшимся на указанном участке, аварийные комиссары совместно с МЧС предоставляют необходимую помощь. В компании также попросили водителей в ближайшие сутки отложить дальние поездки по трассе М-12.
Схожая ситуация на трассе Р-241 в Ульяновской области: там автомобилисты провели всю ночь в снежном плену. Спасатели МЧС разворачивают пункт обогрева и мобильную кухню, чтобы люди спокойно переждали бурю. По данным Telegram-канала Mash, за помощью к МЧС обратились родители четверых детей: они пожаловались на переохлаждение и температуру.
Накануне крыша торгового центра «У Дельфина» в Корсакове Сахалинской области обрушилась из-за снега, никто не пострадал, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru