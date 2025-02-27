Венгрия выступила против санкций ЕС в ядерной энергетике

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит блокировать возможное введение Европейским союзом санкций против России в сфере ядерной энергетики, так как они могут угрожать ее энергетической безопасности. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Будапеште после переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Министр подчеркнул, что Венгрия рассматривает развитие атомной энергетики как стратегическое направление, эксплуатирует АЭС «Пакш» и реализует проект ее расширения с участием «Росатома».

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Он добавил, что ряд стран ЕС регулярно пытается включить атомную отрасль в санкционные пакеты, но Будапешт этому препятствует и намерен придерживаться такой позиции в будущем.

Венгрии удалось добиться от Брюсселя исключения проекта «Пакш-2» из санкционного режима ЕС. Однако американские санкции против «Росатома» и его дочерних компаний уже привели к проблемам в реализации проекта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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