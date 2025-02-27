Венгрия выступила против санкций ЕС в ядерной энергетике
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит блокировать возможное введение Европейским союзом санкций против России в сфере ядерной энергетики, так как они могут угрожать ее энергетической безопасности. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Будапеште после переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Министр подчеркнул, что Венгрия рассматривает развитие атомной энергетики как стратегическое направление, эксплуатирует АЭС «Пакш» и реализует проект ее расширения с участием «Росатома».
Он добавил, что ряд стран ЕС регулярно пытается включить атомную отрасль в санкционные пакеты, но Будапешт этому препятствует и намерен придерживаться такой позиции в будущем.
Венгрии удалось добиться от Брюсселя исключения проекта «Пакш-2» из санкционного режима ЕС. Однако американские санкции против «Росатома» и его дочерних компаний уже привели к проблемам в реализации проекта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия выступила против санкций ЕС в ядерной энергетике
- Напавшим на консульство России в Марселе дали условный срок в 8 месяцев
- Трамп продлил на год действие санкций в отношении России
- Суд арестовал имущество фигурантов дела о некачественных бронежилетах
- Экс-замглавы Минтранса Чалика отправили под домашний арест
- Средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Новая функция Google удивила всех россиян
- Тысячи жителей Воронежа остались без горячей воды и тепла
- Певица Кэти Перри отправится в космос на корабле Безоса
- Трамп посоветовал журналисту самостоятельно вернуть новые российские территории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru