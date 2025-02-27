Венгрия выступила против санкций ЕС в ядерной энергетике

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит блокировать возможное введение Европейским союзом санкций против России в сфере ядерной энергетики, так как они могут угрожать ее энергетической безопасности. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Будапеште после переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Министр подчеркнул, что Венгрия рассматривает развитие атомной энергетики как стратегическое направление, эксплуатирует АЭС «Пакш» и реализует проект ее расширения с участием «Росатома».