Депутат Свищев объяснил приглашение Долиной в Госдуму
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил НСН, что приглашение Ларисы Игоревны - не пиар, а сигнал для всех.
Случай мошенничества с участием Ларисы Долиной стал символом системного сбоя, теперь депутатам предстоит выслушать все стороны, чтобы устранить лазейки в законодательстве, заявил НСН депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили в Госдуму на обсуждение вопросов защиты покупателей жилья, заявили в пресс-службе депутата Дмитрия Свищёва. Он пояснил НСН, какая цель этого мероприятия.
«Наша антикризисная рабочая группа создана для системных решений. Требовать пересмотра конкретных дел - не в нашей компетенции. Именно поэтому мы целенаправленно пригласили на диалог все стороны, потерпевших, их адвокатов, Ларису Долину. Приглашение Ларисы Александровны - не пиар, а сигнал для всех: мы хотим объединить все фракции, все стороны, и законодателей, и граждан, и экспертов, вокруг конкретной проблемы и общего решения», - объяснил он.
По его словам, депутатам предстоит выработать меры для защиты граждан.
«Наша цель - не персоналии, а принципы. Мы за прозрачные и защищённые сделки для каждого. Этот случай стал символом системного сбоя, и теперь наша задача устранить саму возможность таких ситуаций: через чёткие критерии добросовестности, безопасные финансовые механизмы и жёсткую ответственность для мошенников. Чтобы закон защищал честных людей по умолчанию», - заключил собеседник НСН.
Мошенническая «схема» при продаже квартир получила резонансное освещение в СМИ после ситуации с певицей Ларисой Долиной. Народная артистка стала жертвой мошенников при продаже квартиры в Хамовниках более чем за 100 млн рублей и передала вырученные средства злоумышленникам. Затем певица подала иск в суд, который признал сделку недействительной, квартиру оставили за Долиной, а покупательница квартиры, мать-одиночка Полина Лурье, осталась и без недвижимости, и без денег.
