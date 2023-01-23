Швеция планирует возобновить выдачу виз россиянам

Посольство Швеции в России на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» объявило о возобновлении приёма заявлений на визу в страну.

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В сообщении говорится, что приём документов осуществляется в визовых центрах VFS Global.

«Мы рады сообщить, что приём заявлений на визу в Швецию возобновлён. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global», - отметили в посольстве.

Ранее МИД Финляндии сообщил о временном закрытии генконсульства в Мурманске из-за существенного сокращения задач представительства, сообщают «Невские новости».

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