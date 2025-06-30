«Швабе» представил образовательные инициативы на форуме «Инженеры будущего-2025»

Холдинг «Швабе» в рамках Международного промышленного форума «Инженеры будущего-2025» презентовал свыше 10 образовательных программ, ориентированных на молодых специалистов и подростков. Ключевым проектом стала образовательная программа «Биотехнические системы», разработанная Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова. Её участники получают уникальную возможность разрабатывать действующие прототипы медицинской аппаратуры под руководством опытных инженеров и медицинских специалистов.

В текущем году программа посвящена созданию кардиографа – от формирования технического задания до испытаний готового устройства с привлечением экспертов-кардиологов. В реализации проекта принимают участие преподаватели ведущих отечественных вузов: Уральский федеральный университет; МИРЭ; МГТУ им. Н. Э. Баумана; Уральский государственный медицинский университет.

Впервые в рамках форума была запущена отдельная образовательная площадка для 300 подростков (12–17 лет) на базе лагеря «Звёздный». Интерактивные мастер-классы с целью популяризации инженерных профессий поддержал Вологодский оптико-механического завод. Программа включает мини-квизы по специализациям предприятий холдинга, а также практические занятия по основам оптики, лазерных технологий, принципам работы тепловизоров, другим перспективным направлениям.

Форум также стал площадкой для повышения квалификации сотрудников ключевых предприятий оптико-электронной отрасли. Среди участников - НПО «Государственный институт прикладной оптики», Загорский оптико-механический завод, Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла, московский завод «САПФИР», НИИ "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха.



