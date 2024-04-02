Шуваловский корпус МГУ перевели на удаленку из-за кори
Шуваловский корпус МГУ имени Ломоносова перевели на удалённую работу. Об этом со ссылкой на профком студентов вуза сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что решение было принято из-за выявленных случаев кори на нескольких факультетах. В Шуваловском корпусе размещаются биотехнологический факультет, Высшая школа инновационного бизнеса и Высшая школа перевода,
В сообщении говорится, что дистанционный режим будет действовать до 12 апреля.
Ранее на дистанционное обучения перевели учеников одной из старейших школ Санкт-Петербурга «Петришуле». Причиной стала вспышка кори, которую выявили среди учащихся разных классов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru