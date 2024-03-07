СМИ: Вспышка кори произошла в Московской духовной академии

Вспышка кори зафиксирована в Московской духовной академии при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Как выяснило сетевое издание Mash, не менее пяти семинаристов помещены в больницу с симптомами заболевания.

Всем заразившимся — от 18 лет до 21 года. Симптомы начали проявляться ещё 1 марта. Однако, по данным источников в академии, обучающиеся не обращались за помощью к врачам, занимаясь самолечением.

В результате, некоторым пришлось вызывать неотложку из-за резкого ухудшения самочувствия. Предположительно, корью могли заболеть гораздо больше студентов МДА.

В конце 2023 года отмечалась нехватка вакцин от кори в Москве и Санкт-Петербурге. Как заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева, это могло произойти, в том числе, из-за перенаправления препаратов в новые регионы и на Северный Кавказ.

