Шумахер покинул клинику в Париже и уехал из Франции

Шумахер был тайно госпитализирован в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду 10 сентября в сопровождении «пионера клеточной терапии» кардиохирурга Филиппа Менаше. Уже 11 сентября появилась информация о том, что автогонщик находится в сознании.

Напомним, Михаэль Шумахер в декабре 2013 года получил черепно-мозговую травму во время катания на лыжах и впал в кому. Медики обнаружили многочисленные повреждения обоих полушарий мозга. С сентября 2014 года автогонщик проходил реабилитацию на швейцарской вилле на берегу Женевского озера. В 2018 году стало известно о том, что Шумахер не нуждается в искусственной вентиляции легких и не прикован к постели.

Ранее НСН писала, что специалисты и родные легендарного гонщика, для того, чтобы восстановить память Шумахера, используют все, что ему в прошлом было хорошо знакомо. В ход идут, например, звуки дроссельных двигателей «Формулы 1» или прогулка по вилле на Golf 5.

По словам супруги спортсмена Коринны, когда он находится в своем инвалидном кресле и смотрит на горы и озеро, он начинает плакать. Именно эти слезы заставляют женщину верить, что Шумахер выздоровеет.

