Шумахер покинул клинику в Париже и уехал из Франции
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер завершил лечение клинике имени Жоржа Помпиду в Париже и покинул Францию. Об этом эфире телеканала BFMTV рассказал сегодня, 15 сентября, журналист Жан-Мишель Декюжи, писавший о лечении звезды «Формулы-1».
Декюжи отметил, что методики лечения Шумахера засекречены и не известны публике.
«Нам известно только, что ему делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки, которые должны благоприятно воздействовать на состояние всего его организма, включая мозг», - сообщил журналист.
Шумахер был тайно госпитализирован в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду 10 сентября в сопровождении «пионера клеточной терапии» кардиохирурга Филиппа Менаше. Уже 11 сентября появилась информация о том, что автогонщик находится в сознании.
Напомним, Михаэль Шумахер в декабре 2013 года получил черепно-мозговую травму во время катания на лыжах и впал в кому. Медики обнаружили многочисленные повреждения обоих полушарий мозга. С сентября 2014 года автогонщик проходил реабилитацию на швейцарской вилле на берегу Женевского озера. В 2018 году стало известно о том, что Шумахер не нуждается в искусственной вентиляции легких и не прикован к постели.
Ранее НСН писала, что специалисты и родные легендарного гонщика, для того, чтобы восстановить память Шумахера, используют все, что ему в прошлом было хорошо знакомо. В ход идут, например, звуки дроссельных двигателей «Формулы 1» или прогулка по вилле на Golf 5.
По словам супруги спортсмена Коринны, когда он находится в своем инвалидном кресле и смотрит на горы и озеро, он начинает плакать. Именно эти слезы заставляют женщину верить, что Шумахер выздоровеет.
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