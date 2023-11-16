Сенатор предложила ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту

Член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди предложила установить уголовную ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности. Об этом сенатор заявила в беседе с РИА Новости.

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Как отметила Ковитиди, она разделяет позицию о недопустимости склонения к искусственному прерыванию беременности и административной ответственности за это.

«Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание», — рассказала сенатор.

По мнению Ковитиди, в этом вопросе недостаточно административно-правового регулирования, и следует внимательно изучить возможность криминализации соответствующей административной статьи. Сенатор предложила дополнить статью 123 Уголовного кодекса о незаконном проведении аборта пунктом, вводящим наказание за склонение или принуждение к осуществлению аборта.

При этом Ковитиди подчеркнула, что связанные со случаями медпоказаний прерывания беременности вопросы необходимо четко регламентировать, чтобы сохранять жизнь и здоровье женщин.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что в стране запретят на федеральном уровне склонение женщин к абортам, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Пресс-служба Совета Федерации
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