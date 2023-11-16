Сенатор предложила ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту
Член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди предложила установить уголовную ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности. Об этом сенатор заявила в беседе с РИА Новости.
Как отметила Ковитиди, она разделяет позицию о недопустимости склонения к искусственному прерыванию беременности и административной ответственности за это.
«Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание», — рассказала сенатор.
По мнению Ковитиди, в этом вопросе недостаточно административно-правового регулирования, и следует внимательно изучить возможность криминализации соответствующей административной статьи. Сенатор предложила дополнить статью 123 Уголовного кодекса о незаконном проведении аборта пунктом, вводящим наказание за склонение или принуждение к осуществлению аборта.
При этом Ковитиди подчеркнула, что связанные со случаями медпоказаний прерывания беременности вопросы необходимо четко регламентировать, чтобы сохранять жизнь и здоровье женщин.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что в стране запретят на федеральном уровне склонение женщин к абортам, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор предложила ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту
- Треть россиян не могут начать работать без кофе
- СМИ: Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО и его жену нашли мертвыми
- Богомаз: При уничтожении дронов под Брянском никто не пострадал
- «Бутербродекс» во второй половине октября увеличился на 4,7 пункта
- Американская MSD отозвала регистрацию своей вакцины от ветрянки в России
- Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
- Цены на красную икру упали на 25%
- В России появились пакетные туры на космодром Восточный
- Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в секторе Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru