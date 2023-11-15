Штрафы за склонение женщин к абортам введут в Калининградской области
Штрафы за склонение женщин к абортам планируют ввести в Калининградской области. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального законодательного собрания.
С инициативой выступили восемь депутатов от партии «Единая Россия».
«Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности … влечет наложение административного штрафа от 3 до 5 тысяч рублей», — указано в документе.
При этом штрафы для должностных лиц составят 10-20 тысяч рублей, для юрлиц — 30-50 тысяч. Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимают понуждение к аборту уговорами, подкупом, обманом или другими способами. В то же время таковым не считается информирование врачом о необходимости аборта по медпоказаниям.
В пояснительной записке к документу говорится, что Калининградская область стремится к созданию информационной среды, безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства, также регион препятствует распространению деструктивных идеологий и насаждению чуждой и разрушительной системы ценностей.
Между тем уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разрешить медперсоналу отказываться от подготовки пациентки к проведению аборта по немедицинским показаниям, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Число погибших в Газе израильских военных превысило 50 человек
- Штрафы за склонение женщин к абортам введут в Калининградской области
- От Эрнста до «Раневской»: Названы номинанты на премию ТЭФИ
- В ДТП с автобусом на севере Индии погибли 38 человек
- Генконструктор Соловьев: Первый россиянин высадится на Луне до 2040 года
- В ДТП в Свердловской области погибла жена уральского блогера Лещева
- МОК призвал игнорировать Игры дружбы в России
- ЦБ допустил повышение ключевой ставки без устойчивого замедления инфляции
- Cambridge Dictionary: Словом года стал глагол «галлюцинировать»
- Доллар упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru