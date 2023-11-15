Штрафы за склонение женщин к абортам введут в Калининградской области

С инициативой выступили восемь депутатов от партии «Единая Россия».

«Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности … влечет наложение административного штрафа от 3 до 5 тысяч рублей», — указано в документе.

При этом штрафы для должностных лиц составят 10-20 тысяч рублей, для юрлиц — 30-50 тысяч. Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимают понуждение к аборту уговорами, подкупом, обманом или другими способами. В то же время таковым не считается информирование врачом о необходимости аборта по медпоказаниям.

В пояснительной записке к документу говорится, что Калининградская область стремится к созданию информационной среды, безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства, также регион препятствует распространению деструктивных идеологий и насаждению чуждой и разрушительной системы ценностей.

Между тем уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разрешить медперсоналу отказываться от подготовки пациентки к проведению аборта по немедицинским показаниям, пишет RT.

