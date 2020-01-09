В Думу внесли закон о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении новой категории штрафов для автомобилистов. Речь идет о материальном наказании за неоплату проезда по платным трассам.

Как отмечает «Коммерсант», кабмин предложил внести поправки КоАП о штрафах за «неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам».

Владельцев легковых автомобилей за неоплату проезда по платным трассам предлагается штрафовать на 2500 рублей, владельцев грузовиков и автобусов – на 5500 рублей.

Нарушения будут выявляться автоматическими камерами Ространснадзора, при этом у нарушителей будет 60 дней, чтобы погасить долг перед владельцем платной дороги.

Сам кабмин одобрил введение штрафов за неоплату проезда по платным трассам в конце декабря минувшего года, напоминает RT.

