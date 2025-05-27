Штрафы для родителей предложили увеличить вчетверо

Сейчас штраф составляет от 100 до 500 рублей, предлагается увеличить его до 500-2000 рублей, уточнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, штрафы не повышались с 2007 года.

Тем временем адвокат Оксана Грикевич указала на тревожную статистику — значительно увеличилось количество случаев, когда беспечность горе-родителей становилась причиной увечий или гибели детей, при этом ничтожный размер штрафа не имеет экономической силы.

Ранее «Известия» сообщили, что в России могут в 40 раз увеличить штрафы для блогеров за размещение рекламы в запрещенных соцсетях.

