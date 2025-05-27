Штрафы для родителей предложили увеличить вчетверо
Правительство России одобрило внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают четырехкратное увеличение штрафа для родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом сообщило издание «Известия».
Сейчас штраф составляет от 100 до 500 рублей, предлагается увеличить его до 500-2000 рублей, уточнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, штрафы не повышались с 2007 года.
Тем временем адвокат Оксана Грикевич указала на тревожную статистику — значительно увеличилось количество случаев, когда беспечность горе-родителей становилась причиной увечий или гибели детей, при этом ничтожный размер штрафа не имеет экономической силы.
Ранее «Известия» сообщили, что в России могут в 40 раз увеличить штрафы для блогеров за размещение рекламы в запрещенных соцсетях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru