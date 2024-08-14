В Госдуме предложили аннулировать регистрацию за езду на шумном автомобиле
Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о том, чтобы прописать норму, разрешающую сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном автомобиле, сообщает РИА Новости.
В том числе используя информацию с камер с микрофонами, которые, например, уже установлены в Москве. Парламентарий отметил, что в Санкт-Петербурге на днях состоялся первый в стране рейд против громких водителей авто и мотоциклов. Сотрудники ГАИ использовали шумомеры.
Хамзаев указал, что поступают массовые обращения россиян с жалобами на шумные машины.
В Госдуме предложили штрафовать шумных байкеров и автомобилистов еще в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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