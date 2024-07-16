Штрафующие пользователей электросамокатов скауты появились в Некрасовке

Предупреждать о штрафах пользователей электросамокатов и фиксировать нарушения ПДД станут скауты-«штраферы», представляющие сервис кикшеринга «Яндекс Go». Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

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Отмечается, что скауты уже работают у станции метро «Некрасовка». Они отправляют заявку в «Яндекс Go», после чего служба поддержки, проведя проверку, выписывает штраф. Количество зафиксированных в Некрасовке нарушений за первую неделю работы скаутов достигло 300.

Впоследствии практику распространят и на другие районы столицы, где чаще всего самокаты бросают вне парковочных мест. Чаще всего это входы на станции метро.

Ранее президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов заявил, что полный запрет самокатов — правильное решение, так как этот транспорт очень травмоопасный, к тому же он не создает никакой физической нагрузки для человека в отличие от велосипеда.

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
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