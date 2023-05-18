Штраф за жестокое обращение с животными предложили увеличить до 100 тысяч рублей
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что на рассмотрение в парламент внесли поправки в КоАП, предусматривающие ужесточение наказания за жестокое обращение с животными и плохой надзор, пишут «Аргументы и факты»
По его словам, предлагается установить штраф за выброшенных животных до 30 тысяч рублей, а за жестокое обращение с питомцами, при отсутствии уголовного состава - до 100 тысяч рублей. Если же животное, из-за плохого надзора, нападёт и покусает человека, то хозяину может грозить штраф до 200 тысяч рублей.
«Мы рассчитываем на следующей неделе принять целый пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях», — заключил Бурматов.
Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предоставляющий регионам право самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокурор запросил 8 лет лишения свободы для вымогателей денег у Тины Канделаки
- Рафаэль Надаль подтвердил, что не примет участие в «Ролан Гаррос» из-за травмы
- Саперы МЧС погибли при разминировании в ДНР
- «ЮТэйр» заявила о риске потери трети вертолетного парка из-за санкций
- СМИ: Путин одним ударом обрушил план Зеленского атаковать Россию с помощью Patriot
- Ракетчик усомнился в скором появлении лазерного оружия в космосе
- Бывшего мужчину Волочковой арестовали за избиение жены
- Штраф за жестокое обращение с животными предложили увеличить до 100 тысяч рублей
- Зерновую сделку продлили до 17 июля
- СМИ: Актера Панина могут объявить в международный розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru