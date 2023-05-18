Штраф за жестокое обращение с животными предложили увеличить до 100 тысяч рублей

По его словам, предлагается установить штраф за выброшенных животных до 30 тысяч рублей, а за жестокое обращение с питомцами, при отсутствии уголовного состава - до 100 тысяч рублей. Если же животное, из-за плохого надзора, нападёт и покусает человека, то хозяину может грозить штраф до 200 тысяч рублей.

«Мы рассчитываем на следующей неделе принять целый пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях», — заключил Бурматов.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предоставляющий регионам право самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными, сообщает RT.