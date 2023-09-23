Адвокат Данилов предупредил водителей о неожиданных штрафах от ГИБДД
Штраф может грозить водителям за нарушение нескольких правил дорожного движения, о которых не знают даже опытные автомобилисты. Об этом рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил эксперт, самая распространенная ошибка – содержимое аптечки, не соответствующее приказу Минздрава. В документе содержатся все необходимые элементы, которые должны быть у автолюбителя, при отсутствии, просрочке или повреждении какого-либо из них водителя могут оштрафовать на 500 рублей.
Также частым нарушением является отсутствие специального светоотражающего жилета в тот момент, когда автомобилист выходит из машины на проезжую часть в темное время суток или в условиях ограниченной видимости. За такое водителя оштрафуют на 800-1000 рублей.
Кроме того, нередко не соблюдаются правила перевозки животных в авто. Данилов напомнил, что таких «пассажиров» нельзя везти на коленях, на передней панели машины, допускать их перемещение по салону.
«Например, летом многие любят высунуть руку или ногу из окна машины. Это может спровоцировать аварию», — добавил эксперт.
В таком случае водителя могут оштрафовать на 1000 рублей за взрослого или 3000 рублей — за несовершеннолетнего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru