Штраф за несообщение в военкомат о переезде предполагается существенно повысить

Речь идёт об увеличении размера штрафа за данное нарушение. Ране комиссия кабинета министров по законопроектной деятельности дала положительный отзыв на этот проект. Штрафовать за неинформирование военкоматов будут россиян, которые проживают на новом месте более трех месяцев и не имеют там регистрации.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за это правонарушение штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. С 1 октября 2023 года в России ужесточили административную ответственность за нарушение требований воинского учета. В частности, до 30 тысяч рублей увеличен штраф за неявку по повестке в военкомат.

