«Штраф за автохлам». В «Синих ведерках» раскритиковали идею властей
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» в эфире НСН предложил властям не идти по пути штрафов, а продумать грамотный механизм утилизации дряхлого авто с владельцем.
В России будут штрафовать за старые автомобили, стоящие во дворах. В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) могут включить штрафы за брошенные на улицах или во дворах машины и парковку транспортных средств на газонах.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов в эфире НСН предложил правительству разработать понятную и справедливую процедуру утилизации таких автомобилей с согласия владельца.
«Скорее всего речь идет не о старых, а о брошенных автомобилях, которые находятся в разукомплектованном состоянии, не на ходу, когда они стоят месяц, год, десять лет, и занимают место. На сегодняшний момент есть квазизаконные способы перемещения этого автомобиля на штрафстоянку, но дальше никто не понимает, что с этими машинами делать. Сейчас их утилизируют, но это не совсем законно. С точки зрения здравого смысла нужно бы не заниматься штрафованием владельцев таких автомобилей, а создавать законные понятные процедуры с обязательным уведомлением гражданина о том, что его автомобиль автомобилем быть перестал и превратился, по сути, в кучу мусора, которая стоит на парковочном месте. К сожалению, мы живем в условиях штрафной экономики, в данной ситуации государство смотрит на это с точки зрения "как бы еще заработать"», - добавил эксперт.
Уточняется, что максимальное наказание для автомобилистов, которые бросили во дворах бесхозные автомобили, а также за парковку на газонах и детских площадках может составить до пяти тысяч рублей. Для юридических лиц — до 35 тысяч рублей.
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