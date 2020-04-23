«Штраф за автохлам». В «Синих ведерках» раскритиковали идею властей

«Скорее всего речь идет не о старых, а о брошенных автомобилях, которые находятся в разукомплектованном состоянии, не на ходу, когда они стоят месяц, год, десять лет, и занимают место. На сегодняшний момент есть квазизаконные способы перемещения этого автомобиля на штрафстоянку, но дальше никто не понимает, что с этими машинами делать. Сейчас их утилизируют, но это не совсем законно. С точки зрения здравого смысла нужно бы не заниматься штрафованием владельцев таких автомобилей, а создавать законные понятные процедуры с обязательным уведомлением гражданина о том, что его автомобиль автомобилем быть перестал и превратился, по сути, в кучу мусора, которая стоит на парковочном месте. К сожалению, мы живем в условиях штрафной экономики, в данной ситуации государство смотрит на это с точки зрения "как бы еще заработать"», - добавил эксперт.

Уточняется, что максимальное наказание для автомобилистов, которые бросили во дворах бесхозные автомобили, а также за парковку на газонах и детских площадках может составить до пяти тысяч рублей. Для юридических лиц — до 35 тысяч рублей.