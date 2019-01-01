Штраф за… пластиковые пакеты

Под действие запрета, введенного властями этой восточно-африканской страны, не подпадают пластиковые сумочки с застежкой для хранения косметики, медикаментов, продуктов и прочих личных вещей, поскольку являются предметами длительного использования, и туристы их не выбрасывают. «Новые правила помогут сохранить окружающую среду чистой и привлекательной», - пояснили свое решение танзанийские власти.

Ничего анекдотического в решении о запрете пластиковых пакетов на территории целой страны нет. Как нет в нем и уникальности. Катастрофическое воздействие пластикового мусора на мировую экосистему очевидно давно и настолько, что власти даже не самых развитых стран включаются в попытки ограничить это воздействие. Оно особенно бросается в глаза в мировом океане. Одно только Большое тихоокеанское мусорное пятно чего стоит: по оценкам, более ста миллионов тонн мусора покрывают более десяти миллионов квадратных километров водной поверхности. Пластиковый мусор, не будучи подвержен разложению, лишь распадается под действием света на мелкие частицы, и морские организмы начинают его поедать, путая с планктоном. Потребляя таким образом ядовитые вещества вместе с пластиком. Не исключение – и промысловые виды рыб, которые рано или поздно оказываются на столе у человека.

Одноразовые пластиковые пакеты уже запрещены к использованию в Новой Зеландии, Чили, ряде других стран. Евросоюз в конце прошлого года ввел полный запрет на использование одноразовых пластиковых стаканов, столовых приборов и тарелок. И даже Танзании, экономика которой занимает сто пятьдесят какое-то там место в мире, проблема небезразлична.

В России, шестой экономике мира, никаких законодательных ограничений на обращение пакетов или одноразовых приборов из пластика нет и, судя по всему, не предвидится. Мусорная реформа, стартовавшая с начала года, пока, называя вещи своими именами, буксует. На уровне сдерживания попыток начать ее с повышения тарифов. Предполагаемый переход к раздельному сбору мусора для переработки большей его части если и состоится, то, как говорится, «жить в эту пору прекрасную»… До сей поры разноцветные контейнеры для сбора разных типов отходов, установленные в самых разных торговых центрах, вытряхиваются персоналом либо в один и тот же мусороуборочный автомобиль, либо в общий бункер, стоящий на задворках. Дальше, как легко понять, эти отходы ждет никакая не раздельная переработка, а полигон типа печально известных Кучино или Ядрово.

А вы говорите – Танзания.

