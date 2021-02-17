Рашкин потребовал уголовного наказания Соловьеву за Гитлера
Депутат Госдумы от КПРФ рассказал НСН, почему он считает высказывание телеведущего о «достоинствах» основателя Третьего рейха неприемлемым.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», где телеведущий назвал Адольфа Гитлера «смелым человеком».
Коммунист попросил проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.
Рашкин объяснил свое требование в эфире НСН.
«Да, по его подаче, по тону, как это было произнесено, я считаю, что это восхваление нацизма. Причем такое происходит уже не в первый раз на этом телеканале. То Киселев однажды решил памятники восстанавливать пособникам нацистов, то они форму использовали фашистскую со свастикой, так что это уже не первый случай. А сейчас и Соловьев начал восхвалять Гитлера, который у нас герой, оказывается», - заявил он.
В мае 2020 года Рашкин направлял запрос генпрокурору после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». Депутат отметил, что в программе речь шла о Петре Краснове, которого приговорили к смертной казни «за многолетнее служение нацистам». Позднее в Генпрокуратуре ответили, что в ходе проверки признаков пропаганды нацизма в словах Киселева обнаружено не было.
Говоря о Соловьеве, Рашкин отметил в эфире НСН, что телеведущий заслуживает наказания за свои слова, которое должно определить следствие.
«Я считаю, что есть в этом признаки экстремизма. И в соответствии с нашим законодательством попросил прокуратуру расследовать. Пусть занимаются экспертизами всякими лингвистическими. Я считаю, что есть состав. Наказание предусмотрено уголовным кодексом, там есть либо штраф, либо уголовная ответственность. Это уже дело следствие прокуратуры и суда. И то, и другое - приемлемо», - сказал он.
Ранее в эфире своей программы Соловьев заявил, что оппозиционер Алексей Навальный не заслуживает уважения. После этого он привел в пример Адольфа Гитлера, заявив, что тот «в отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии и доблестно воевал во время Первой мировой войны».
После разгоревшегося скандала Соловьев заявил, что его высказывания не имеют отношения к реабилитации нацизма и назвал донос Рашкина ложным, за который тоже полагается ответственность.
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