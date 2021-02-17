Рашкин потребовал уголовного наказания Соловьеву за Гитлера

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», где телеведущий назвал Адольфа Гитлера «смелым человеком».

Коммунист попросил проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

Рашкин объяснил свое требование в эфире НСН.

«Да, по его подаче, по тону, как это было произнесено, я считаю, что это восхваление нацизма. Причем такое происходит уже не в первый раз на этом телеканале. То Киселев однажды решил памятники восстанавливать пособникам нацистов, то они форму использовали фашистскую со свастикой, так что это уже не первый случай. А сейчас и Соловьев начал восхвалять Гитлера, который у нас герой, оказывается», - заявил он.

В мае 2020 года Рашкин направлял запрос генпрокурору после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». Депутат отметил, что в программе речь шла о Петре Краснове, которого приговорили к смертной казни «за многолетнее служение нацистам». Позднее в Генпрокуратуре ответили, что в ходе проверки признаков пропаганды нацизма в словах Киселева обнаружено не было.