Соловьева посадят? Рашкин обратился в Генпрокуратуру из-за слов о Гитлере

После разгоревшегося скандала Соловьев заявил, что высказывания, которые он сделал в эфире, не имеют отношения к реабилитации нацизма. «Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков», — отметил телеведущий в интервью РБК.



Он также выразил надежду на то, что в Генпрокуратуре «внимательно рассмотрят» жалобу на него. Соловьев указал, что донос Рашкина - ложный, за который тоже полагается ответственность.

Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН заявил, что Гитлера и Навального сравнивать нельзя.

«Гитлер был злодей. Но он был великий злодей. А Навальный – никто. Как можно сравнивать гору и песчинку на пляже. Навальный никакой, его не существует. Это некий алгоритм, который западные глобалистские круги запустили в своем виртуальном мире. Я думаю, его фотография выпала случайно во время работы искусственного интеллекта. Сбой программы – его назначили главным по России. И президентом несуществующего государства Россия в глобалистской топи», - сказал Дугин.

Философ сравнил Навального с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской и венесуэльским политиком Хуаном Гуайдо.

«В глазах нашей российской действительности он – никто. Гитлер – это часть истории, страшной истории, чудовищной. Но это фигура. Как и Сталин, как и другие злодеи. По модулю если брать – это огромная, масштабная фигура. Гитлер – это грандиозный злодей, а Навальный – это мелкое ничтожество. Никто, вот и все», - заявил Дугин.

Ранее Рашкин высказал мнение, что суд над Навальным, проведенный в экстренном режиме прямо в отделении полиции, дискредитирует судебную систему России. Так он прокомментировал подачу КПРФ заявки в мэрию Москвы на проведение митинга и шествия в честь Дня советской армии 23 февраля.

По его словам, одной из тем акции должно было стать требование прекратить преследования и репрессии по политическим мотивам в отношении всех граждан страны, независимо от их партийной принадлежности и взглядов. Но мэрия столицы не разрешила провести митинг, объяснив это запретом на массовые мероприятия из-за ограничений по коронавирусу.