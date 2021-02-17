Соловьева посадят? Рашкин обратился в Генпрокуратуру из-за слов о Гитлере
Депутата от КПРФ возмутили слова телеведущего, назвавшего основателя Третьего рейха «очень смелым человеком».
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», где телеведущий назвал Адольфа Гитлера смелым человеком. Коммунист попросил проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.
Рашкин заявил, что законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, который разрабатывают в Госдуме, будет бессмысленным, пока на центральных телеканалах безнаказанно «то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят».
Ранее Соловьев заявил, что оппозиционер Алексей Навальный не заслуживает уважения. После этого он привел в пример Адольфа Гитлера. «Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны. Так что с понятием уважения у нас в стране стало как-то странно», — резюмировал телеведущий.
После разгоревшегося скандала Соловьев заявил, что высказывания, которые он сделал в эфире, не имеют отношения к реабилитации нацизма. «Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков», — отметил телеведущий в интервью РБК.
Он также выразил надежду на то, что в Генпрокуратуре «внимательно рассмотрят» жалобу на него. Соловьев указал, что донос Рашкина - ложный, за который тоже полагается ответственность.
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН заявил, что Гитлера и Навального сравнивать нельзя.
«Гитлер был злодей. Но он был великий злодей. А Навальный – никто. Как можно сравнивать гору и песчинку на пляже. Навальный никакой, его не существует. Это некий алгоритм, который западные глобалистские круги запустили в своем виртуальном мире. Я думаю, его фотография выпала случайно во время работы искусственного интеллекта. Сбой программы – его назначили главным по России. И президентом несуществующего государства Россия в глобалистской топи», - сказал Дугин.
Философ сравнил Навального с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской и венесуэльским политиком Хуаном Гуайдо.
«В глазах нашей российской действительности он – никто. Гитлер – это часть истории, страшной истории, чудовищной. Но это фигура. Как и Сталин, как и другие злодеи. По модулю если брать – это огромная, масштабная фигура. Гитлер – это грандиозный злодей, а Навальный – это мелкое ничтожество. Никто, вот и все», - заявил Дугин.
Ранее Рашкин высказал мнение, что суд над Навальным, проведенный в экстренном режиме прямо в отделении полиции, дискредитирует судебную систему России. Так он прокомментировал подачу КПРФ заявки в мэрию Москвы на проведение митинга и шествия в честь Дня советской армии 23 февраля.
По его словам, одной из тем акции должно было стать требование прекратить преследования и репрессии по политическим мотивам в отношении всех граждан страны, независимо от их партийной принадлежности и взглядов. Но мэрия столицы не разрешила провести митинг, объяснив это запретом на массовые мероприятия из-за ограничений по коронавирусу.
В мае 2020 года Рашкин направлял запрос генпрокурору после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
Депутат отметил, что в программе речь шла о Петре Краснове, которого приговорили к смертной казни «за многолетнее служение нацистам». Позднее в Генпрокуратуре ответили, что в ходе проверки признаков пропаганды нацизма в словах Киселева обнаружено не было.
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