Московские аэропорты опровергли сообщения о массовых задержках рейсов

В пресс-службе уточнили, что задержки рейсов не превышают 20 минут.

«На данный момент о том, сколько рейсов перенесено, говорить сложно, потому что ситуация меняется ежеминутно. В любом случае время задержек не превышает 20 минут. Оно может зависеть от разных условий, не всегда связанных с погодой. Массовых задержек по погодным условиям нет сейчас. Синоптики прогнозируют снежную погоду. Ну хорошо, аэропорт Домодедово работает с учетом реальных погодных условий. Если будут какие-то изменения, мы расскажем. В нашем терминале нет скопления людей по погодным условиям, просто происходит штатная работа аэропорта», - заключила Филиппова.

В свою очередь, глава пресс-службы международного аэропорта Шереметьево Роман Генис вообще отверг информацию о задержках самолетов.

«Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию», - заявил он «Радиоточке НСН».

Согласно онлайн-табло главного российского аэропорта, как минимум семь рейсов в период с 10 до 12 часов были задержаны на полчаса и более, среди них самолеты в Минск, Белгород, Санкт-Петербург, Казань и Белград. В Домодедово задержано 15 рейсов, часть бортов отстала от расписания на час и более, среди них рейсы до Улан-Удэ и Братска.

