Московские аэропорты опровергли сообщения о массовых задержках рейсов
Корректировки времени вылета рейсов незначительные, заверили в столичных аэропортах.
Воздушные гавани Москвы справятся со сложными метеоусловиям, выразила уверенность руководитель пресс-службы международного аэропорта Домодедово Анна Филиппова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее во вторник, 7 декабря, в московских аэропортах были задержаны и отменены в общей сложности более 30 рейсов из-за сильного снегопада, это следует из данных онлайн-портала «Яндекс.Расписание».
«На данный момент видимость на аэродроме составляет более двух тысяч метров. Из-за снегопада работа идет в интенсивном режиме, службы "Домодедово" проводят очистку взлетно-посадочной полосы и противообледенительную обработку самолетов, из-за этого корректируется время вылета. Путешественникам нужно планировать время для поездки в аэропорт, наблюдать за рейсами в онлайн-режиме или уточнять у авиакомпаний», - посоветовала Филиппова.
В пресс-службе уточнили, что задержки рейсов не превышают 20 минут.
«На данный момент о том, сколько рейсов перенесено, говорить сложно, потому что ситуация меняется ежеминутно. В любом случае время задержек не превышает 20 минут. Оно может зависеть от разных условий, не всегда связанных с погодой. Массовых задержек по погодным условиям нет сейчас. Синоптики прогнозируют снежную погоду. Ну хорошо, аэропорт Домодедово работает с учетом реальных погодных условий. Если будут какие-то изменения, мы расскажем. В нашем терминале нет скопления людей по погодным условиям, просто происходит штатная работа аэропорта», - заключила Филиппова.
В свою очередь, глава пресс-службы международного аэропорта Шереметьево Роман Генис вообще отверг информацию о задержках самолетов.
«Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию», - заявил он «Радиоточке НСН».
Согласно онлайн-табло главного российского аэропорта, как минимум семь рейсов в период с 10 до 12 часов были задержаны на полчаса и более, среди них самолеты в Минск, Белгород, Санкт-Петербург, Казань и Белград. В Домодедово задержано 15 рейсов, часть бортов отстала от расписания на час и более, среди них рейсы до Улан-Удэ и Братска.
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