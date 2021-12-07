На Москву обрушился мощнейший за 70 лет снегопад

Сильный снегопад обрушился на Москву, циклон стал мощнейшим за последние 70 лет.

Продлен «желтый» уровень погодной опасности в Москве

За несколько часов в столице образовались сугробы высотой 15 сантиметров, движение на дорогах затруднено из-за плохой видимости. Спецтехника уже приступила к расчистке улиц от снежных завалов, отмечает РЕН ТВ.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие двое суток в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.

Сильные снегопады ожидаются в ряде других регионов России. Осадки обрушатся на Костромскую, Тверскую, Владимирскую, Ярославскую, Белгородскую, Ивановскую и Курскую области, пишет Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
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