Штаб по наблюдению за выборами готов проконтролировать чистоту голосования

Общественный штаб по наблюдению за выборами в российской столице готов взять под контроль чистоту процесса голосования. Информация об этом появилась на сайте Общественной палаты Москвы со ссылкой на заседание Центральной избирательной комиссии.

В дни выборов депутатов Госдумы, довыборов в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино 17, 18, 19 сентября в Общественном штабе будут работать следующие функционалы. Группа разбора, которая готова рассматривать все сообщения с участков с возможностью просмотра записей с видеокамер; видеоцентр, где наблюдатели будут отслеживать ситуацию на УИК по трансляции с камер. Кроме того, будет работать кол-центр.

В штабе будут располагаться три участковые избирательные комиссии дистанционного электронного голосования и электронный штаб. Согласно задумке, это даст возможность еще раз сверить число зарегистрированных онлайн-избирателей, полученных бюллетеней и поданных голосов.