Штаб по наблюдению за выборами готов проконтролировать чистоту голосования
Общественный штаб по наблюдению за выборами в российской столице готов взять под контроль чистоту процесса голосования. Информация об этом появилась на сайте Общественной палаты Москвы со ссылкой на заседание Центральной избирательной комиссии.
В дни выборов депутатов Госдумы, довыборов в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино 17, 18, 19 сентября в Общественном штабе будут работать следующие функционалы. Группа разбора, которая готова рассматривать все сообщения с участков с возможностью просмотра записей с видеокамер; видеоцентр, где наблюдатели будут отслеживать ситуацию на УИК по трансляции с камер. Кроме того, будет работать кол-центр.
В штабе будут располагаться три участковые избирательные комиссии дистанционного электронного голосования и электронный штаб. Согласно задумке, это даст возможность еще раз сверить число зарегистрированных онлайн-избирателей, полученных бюллетеней и поданных голосов.
По словам главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, сформирована единая площадка, где собраны все системы наблюдения. Такая система наблюдения позволяет оперативно отвечать на все вопросы, связанные с дистанционным голосованием, а также реагировать на сообщения с участков и принимать решение о направлении мобильной группы на место в случае надобности.
На сегодня к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 15 тысяч активистов, что позволит обеспечить отслеживание процесса голосования на всех избирательных участках столицы.
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