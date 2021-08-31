«Это не экстремизм». Шульман не верит в утечку данных с сайта «Наш выбор»

Екатерина Шульман объяснила НСН, что главная цель инициативы «Наш выбор» - «припугнуть» работодателей, идущих на нарушение закона.

Данные россиян, отправляющих жалобы на сайт «Ваш выбор», не «утекут», как это происходило с рядом оппозиционных ресурсов, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Екатерину Шульман, поддержавшая этот проект.

Как сообщалось, 31 августа начал работу сайт «Ваш выбор», через который бюджетники могут анонимно подать жалобу на принуждение к голосованию.

В России заработал сайт для жалоб от бюджетников на принуждение к голосованию
«Что касается зарегистрировавшихся на сайте Навального или доноров ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией), то они пострадали не от слива базы, а, судя по всему, от того, что списки гражданских активистов итак ведутся подразделениями по борьбе с экстремизмом. Но здесь-то не может быть никакого экстремизма, потому что люди пытаются остановить существующее нарушение закона. Принуждение к голосованию – это нарушение, требование сдать пароль для Госуслуг – это тоже нарушение закона о персональных данных. Данные в личном кабинете на Госуслугах принадлежат только гражданину, и никому другому без его согласия выданы быть не могут. А домогаться этого согласия, угрожая человеку неприятностями на работе, - это нарушение закона», - сказала Шульман.

По ее словам, цель проекта – припугнуть оглаской их действий работодателей, нарушающих закон.

«Тут, по крайней мере, можно хотя бы напугать работодателя оглаской до такой степени, чтобы он отстал от сотрудника и не приматывался к нему с этими требованиями. Мы знаем, что такие требования выдвигаются, люди об этом пишут, и мне лично тоже. Они спрашивают, что делать, если говорят, чтобы все строем пошли, зарегистрировались на электронное голосование и отдали свои пароли или прислали фотографии? В большинстве случаев работодатель не так кровно заинтересован в результате, чтобы стоять насмерть и терроризировать своих сотрудников. Поэтому, если они увидят, что нарушение закона сопряжено с неприятностями, они от людей отстанут. В этом и цель инициативы», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

Ранее первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что партия власти получит большинство в Госдуме по итогам сентябрьских выборов, а главная интрига в том, будет ли это большинство конституционным.

В конце июля глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с «Радиоточкой НСН» оценил эффективность стратегий российских партий перед выборами в Госдуму. Он, в частности, отметил удачный выбор «Единой России» и партии «Новые люди» при составлении федеральных списков.

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ФОТО: wikipedia.org/Mikhail Kovalevskiy
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