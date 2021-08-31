«Это не экстремизм». Шульман не верит в утечку данных с сайта «Наш выбор»

Данные россиян, отправляющих жалобы на сайт «Ваш выбор», не «утекут», как это происходило с рядом оппозиционных ресурсов, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Екатерину Шульман, поддержавшая этот проект.

Как сообщалось, 31 августа начал работу сайт «Ваш выбор», через который бюджетники могут анонимно подать жалобу на принуждение к голосованию.