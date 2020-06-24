Штаб по наблюдению за голосованием в Москве полностью готов к работе

По словам Асафова, наблюдатели, которые будут работать в call-центре Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием, фактически завершили обучение. Он также отметил завершение подготовки технических систем голосования накануне первого дня голосования.

«Все системы отстроены, налажены, прошел тест электронного, дистанционного голосования, сформирован реестр избирателей для участия в дистанционном, электронном голосовании в ТИК ДЭГ (дистанционное электронное голосование - прим. Агентства «Москва»)», - отметил Асафов.

По его словам, точное число наблюдателей станет известно к утру 25 июня. Эта цифра будет обновляться два раза в день.

«Точные цифры будут включены в завтрашнюю утреннюю сводку, которые будут регулярно выходить у информационного штаба. Я думаю, что это будет происходить минимум два раза в день - утром и вечером. Я думаю, что точная цифра наблюдателей появится завтра в первой утренней сводке. Также, я думаю, что мы расскажем о распределении по наблюдателям, сколько наблюдателей пришло от политических партий, сколько от общественных организаций, некоммерческих организаций», - добавил он.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подведены 1 июля. Что касается жителей российской столицы, то они смогут выбрать наиболее удобный способ участия в голосовании: отдать голос на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

